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Девушка Сафонова — о дебюте вратаря за «ПСЖ»: «Все не зря»

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото AFP

Марина Кондратюк, девушка российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на дебют своего возлюбленного за парижан.

25-летний футболист вышел в старте французского клуба на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Он сделал один сейв за игру.

«Горжусь сильно! Рада быть рядом в этот важный день. Все не зря», — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

Сафонов перешел в «ПСЖ» этим летом, подписав контракт с клубом до 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом».

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый сухарь в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна
Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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