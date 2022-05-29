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Дешам заявил, что Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что форвард «Реала» Карим Бензема заслужил получить в этом году «Золотой мяч».

«Он выиграл Лигу чемпионов после победы в ла лиге. Он сыграл решающую роль. Бензема уже был среди фаворитов на «Золотой мяч», но теперь он точно заслужил эту награду», — приводит слова Дешама Tuttomercatoweb со ссылкой на Tеlеfoot.

Вчера, 28 мая, 34-летний француз в составе мадридского клуба победил «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне Бензема также выиграл чемпионат и Кубок Испании. На его счету 44 гола и 15 передач в 46 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/l-endorsement-di-deschamps-a-benzema-dopo-la-champions-merita-ampiamente-il-pallone-d-oro-1688716
Дидье Дешам
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