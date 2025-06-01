Дешам — об игре Дуэ в финале ЛЧ: «Он был лицом «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Дезире Дуэ в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (5:0).

«Нелегко, учитывая его возраст и отсутствие опыта, показывать такие высокие результаты. Он был лицом команды. Дезире и раньше демонстрировал свои качества, но теперь это финал Лиги чемпионов. Он уже очень уверен в себе, так что это очень важный момент в его карьере. Здорово, что он так хорошо выступил в финале Лиги чемпионов», — цитирует Дешама Footmeracato.

В финале 19-летний француз отметился дублем и отдал одну результативную передачу. Всего в этом сезоне на счету вингера 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.