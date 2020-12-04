Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках.

— Наш футбол мне напоминает «Роскосмос». Вроде все делается правильно, а получается через одно место, — сказал Милонов «СЭ». — Это какое-то проклятие. Столько денег вливается в российский футбол, по-моему ни в одну команду мира столько не вкладывают.

Думаю, некоторым футболистам так много платят, что золото, которое с них свисает, мешает бегать. Если бы они хоть чуть-чуть ощущали зависимость своих ультрадоходов от каких-то своих успехов, возможно, подумали ли бы, что они не в бальных танцах для 60+, а все-таки должны показывать мастерство.

Из шести российских клубов только «Краснодар» пробился в плей-офф Лили Европы, обеспечив себе третье место на групповом турнире Лиге Чемпионов.

(Сергей Федоров)