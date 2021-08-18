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Депутат Лебедев: «Украина и Австрия нас уже завтра обгонят! Мы проигрываем черт знает кому!»

16:25
17 августа. «Монако» — «Шахтер» Д — 0:1. Фото Global Look Press
17 августа. «Монако» — «Шахтер» Д — 0:1. Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

17&nbsp;августа. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шахтер&raquo; Д&nbsp;&mdash; 0:1.Обыграв «Монако», «Шахтер» стал ближе к Лиге чемпионов. Теперь команде Головина нужно побеждать в Харькове

«На Украине всегда был достаточно сильный чемпионат. Их лидеры киевское «Динамо» и «Шахтер» будут посильнее «Зенита» и остальных команд. Вчерашняя победа над «Монако» у меня не вызывает никакого удивления. «Шахтер» реально сильнее, посмотрите на их состав», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.

«Я допускаю, что такое случится уже завтра. Посмотрите, кому мы проигрываем. Что за команда — «Ракув»? Я название такое никогда не слышал. Мы проигрываем черт знает кому. Две команды у нас уже вылетело. «Спартак» не прошел в Лигу чемпионов. Откуда нам набирать баллы? У австрийцев до сих пор четыре клуба выступают. Украинцам их клубы принесут намного больше очков, а «Шахтер» еще и из группы выйдет!», — добавил Лебедев.

На прошлой неделе «Сочи» и «Рубин» вылетели из квалификации Лиги конференций. Россию в еврокубках представят следующие клубы: «Зенит» (групповой турнир Лиги чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (групповой турнир Лиги Европы).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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