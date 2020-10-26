Депутат Лебедев: «Локомотив» завтра может выйти и разгромить «Баварию» либо проиграть с крупным счетом"

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от второго матча группового этапа Лиги Чемпионов против «Баварии».

— Я верю в команду, иначе нельзя быть болельщиком своего клуба. Каждый раз, приходя на матч, я верю в победу вне зависимости от соперника, — сказал Лебедев «СЭ». — Давнишняя болезнь «Локомотива» заключается в том, что он может настроиться на сильного соперника и показать хорошую игру с результатом, но абсолютно не может настроиться и играть с командами из низа РПЛ. Последние три игры против «Химок», «Уфы» и «Ротора» мы видели, что если с первыми двумя фартовое везение Николича позволяло вытаскивать матчи в один мяч, то «Ротор» чуть-чуть подуперся и победил.

Эта проблема длится уже несколько лет. «Локомотив» может прекрасно сыграть с «Зенитом» и выиграть в Питере. Уверен, что в матче с «Ротором» команда мыслями, телом и ногами уже была на игре с «Баварией». Наверное, это сыграло определенную злую шутку, была какая-то недооценка. Подумали: «Что там «Ротор», когда мы тут с «Зальцбургом» и «Баварией» играем? Выиграем одной левой». Но не получилось. Может быть, Николич не угадал с составом, потому что пока нету сыгранной команды. Каждый матч он начинает какие-то импровизации с средней линией и нападением. Да, в обороне четверка сложилась, но с остальными еще нет.

Думаю, с «Баварией» будет интересный матч. Это футбол, а тут бывает все. Когда «Рубин», будучи чемпионом России, ехал играть на «Камп Ноу» с «Барселоной», 99 миллионов человек из ста говорили, что он проиграет. А «Рубин» взял и выиграл 2:0. Кто в это верил? Кроме Бердыева, наверное, никто. Возможно, даже футболисты на поле выходили с трясущимися коленками и думали, как бы 10 мячей не увезти оттуда, а выиграли 2:0. «Локомотив» может выйти на поле и разгромить «Баварию», а может проиграть с крупным счетом. Завтра мы все сами увидим на поле. Настоящий болельщик всегда должен верить в команду и желать ей только победы, поэтому мы завтра будем на стадионе с одной единственной целью — победить. (Сергей Федоров)