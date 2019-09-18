Мемфис Депай стал лучшим игроком матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» (1:1) по версии InStat с индексом 380. Нападающий французского клуба заработал и реализовал пенальти, назначенный за фол Магомеда Оздоева.

В составе питерского клуба высший бал получил голкипер Андрей Лунев — 322. На его счету семь отраженных ударов. (Денис Аль-Юсифи)

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей