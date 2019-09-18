Депай — лучший игрок матча «Лион» — «Зенит» по индексу InStat, Лунев — лидер в составе гостей
00:27
Мемфис Депай стал лучшим игроком матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» (1:1) по версии InStat с индексом 380. Нападающий французского клуба заработал и реализовал пенальти, назначенный за фол Магомеда Оздоева.
В составе питерского клуба высший бал получил голкипер Андрей Лунев — 322. На его счету семь отраженных ударов. (Денис Аль-Юсифи)
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 1512Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур