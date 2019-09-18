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Депай — лучший игрок матча «Лион» — «Зенит» по индексу InStat, Лунев — лидер в составе гостей

00:27
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Мемфис Депай стал лучшим игроком матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» (1:1) по версии InStat с индексом 380. Нападающий французского клуба заработал и реализовал пенальти, назначенный за фол Магомеда Оздоева.

В составе питерского клуба высший бал получил голкипер Андрей Лунев — 322. На его счету семь отраженных ударов. (Денис Аль-Юсифи)

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Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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