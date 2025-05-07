Дюмфрис: «Интер» сражался до конца, и я очень горд тем, что мы сделали»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над «Барселоной» (4:3 д. в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«И снова какой сумасшедший матч! Семь голов. Невероятно. Мы сражались до конца, и я очень горд тем, что мы сделали. Я счастлив, что мы вышли в финал.

Два года назад мы проиграли финал. В этом году мы снова боремся и ставим перед собой самые высокие цели. Завтра узнаем, кто станет нашим соперником. Сейчас продолжим радоваться, а завтра переключим внимание на подготовку к следующему матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Дюмфриса.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).