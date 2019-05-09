Дэнни Роуз: "Покеттино ставил нам в пример матч "Ливерпуля" с "Барселоной"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз - об ответном матче 1/2 финал Лиги чемпионов с "Аяксом" (3:2). По сумме двух игр его команда пробилась в финал. В финале "шпоры" сыграют с "Ливерпулем".

- Мы смотрели матч "Ливерпуля" с "Барселоной" прошлым вечером. Он показал, что еще ничего не закончено, пока матч действительно не завершится, - цитирует англичанина ВВС. - Мы были разочарованы тем, как мы начали первый матч, и сегодня мы начали его так же. Но во втором тайме у нас получилось, Шеф (Маурисио Покеттино - прим. "СЭ) говорил о матче "Ливерпуля" в отеле перед игрой. Он сказал, что не будет огорчен поражению, если мы уступим, играя правильно. Нам повезло пройти дальше, и мы с нетерпением ждем финала Лиги чемпионов.

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