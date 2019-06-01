Дэнни Мерфи: "Финал будет что надо, но в целом у "Ливерпуля" большое преимущество"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Дэнни Мерфи перед финалом Лиги чемпионов отметил, что "красные" имеют преимущество. По его мнению, победы под давлением входит в привычку.

- Матч будет что надо, но в целом у "Ливерпуля" большое преимущество, - цитирует пресс-служба УЕФА Мерфи. - Он в последнее время часто побеждал под сильным давлением, а это входит в привычку. Кроме того, команде хочется забыть прошлогоднее поражение от "Реала".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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