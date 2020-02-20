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Денис Черышев: «В ответном матче мы должны наброситься на «Аталанту» как львы»

01:57
Среда. Бергамо. 1/8 финала Лиги чемпионов, первый матч. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. Полузащитник Денис Черышев забивает единственный гол гостей. Фото УЕФА
Среда. Бергамо. 1/8 финала Лиги чемпионов, первый матч. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. Полузащитник Денис Черышев забивает единственный гол гостей. Фото УЕФА
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выразил надежду на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В первой игре клуб из Бергамо победил 4:1, российский хавбек стал автором единственного мяча в составе «летучих мышей».

— Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу, — цитирует официальный сайт УЕФА Черышева.

Аталанта — Валенсия

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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