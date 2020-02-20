Денис Черышев: «В ответном матче мы должны наброситься на «Аталанту» как львы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выразил надежду на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В первой игре клуб из Бергамо победил 4:1, российский хавбек стал автором единственного мяча в составе «летучих мышей».

— Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу, — цитирует официальный сайт УЕФА Черышева.