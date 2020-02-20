Денис Черышев: «Футбол всегда дает возможность отыграться»
02:29
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев? после поражения от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что стоит мыслить позитивно. Он верит, что его команда сможет отыграться.
— У обеих команд было множество моментов, — цитирует пресс-служба УЕФА Черышева. — Мы дали им несколько очевидных возможностей забить, и они ими воспользовались. Но мы должны мыслить позитивно. Футбол всегда дает возможность отыграться.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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