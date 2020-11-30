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Демирал вернулся к тренировкам в общей группе перед игрой с киевским «Динамо»

19:43
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба. Ранее в общую группу вернулся другой защитник команды Джорджо Кьеллини.

22-летний турок получил травму в матче серии А с «Кальяри» (2:0). В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Юве» и сделал один результативный пас.

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

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