Демикелис шокирован атакой фанатов «Олимпиакоса» в юношеской Лиге УЕФА

Главный тренер юношеской команды «Баварии» Мартин Демикелис шокирован поведением фанатов «Олимпиакоса» в матче юношеской лиги УЕФА. Порядка 30 болельщиков клуба из Пирея атаковали поклонников «Баварии» во время игры, несколько человек пострадали.

— Инцидент шокировал нас, — цитирует TalkSport Демикелиса. — Спасибо игрокам и тренеру «Олимпиакоса», которые позаботились о нас после этих событий.

— Прошу прощения. Это не мой «Олимпикос». Это худший день с тех пор, как я в футболе, — добавил тренер пирейской команды Димитрис Маврогенидис.