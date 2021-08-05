Деменко: «Спартак» провалился в игре с «Бенфикой»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о поражении красно-белых от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Спартак» провалился в игре с «Бенфикой». Не знаю, что произошло на самом деле. Даже в первом тайме, который был в какой-то степени равным, но все-таки прошел с преимуществом португальцев, было ощущение, что «Спартак» не очень понимает, как он хочет играть. Не знаю, с чем это связано. После пропущенного гола хочется видеть желание отыграться, но снова забила «Бенфика», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Также, экс-футболист «Спартака» рассказал о возможных причинах поражения столичного клуба.

«Бенфика» — очень интересная команда. Все говорят сейчас, что это наша действительность. Я согласен с тем, что уровень российской футбола падает, но не до такой же степени, когда одна из лучших наших команд, с хорошим подбором игроков, по игре оказывается настолько слабее.

В какой-то степени это может быть связано с тем, что у «Спартака» новый тренер. Но все-таки Витория прошел со «Спартаком» сборы, он долго работал в Португалии, в том числе и с «Бенфикой» и наверняка рассказывал игрокам как и что нужно делать на поле. Но в итоге ничего не получилось. Мы увидели на поле команду, которая претендует на попадание в Лигу чемпионов, но это не «Спартак», — сказал Деменко.

Ответный матч «Спартака» и «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.