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Сегодня, 11:43

Деменко оделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Интер».

««Манчестер Сити» — явный фаворит. Понятно, что это так. Но «Интер» будет играть от обороны. Если англичане не забьют в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. «Сити» — на сегодняшний день лучшая команда. Но стиль «Интера» может стать очень неудобным. Я бы не сказал, что «Манчестер» легко победить. По предматчевым раскладам «Сити» выглядит командой другого уровня, однозначно. Но посмотрим, что будет в игре. Если горожане забьют, то будут контролировать уже игру. «Интер» понимает, что играть с «Сити» в открытый футбол, — это гибель. Поэтому итальянцы будут играть в закрытый футбол. Но мы помним, как Моуринью выигрывал с «Интером». В футболе бывает всякое. Так что скажу так: «Манчестер» — фаворит, но не факт, что он сможет победить», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005153912_demenko_inter_ponimaet_chto_igrat_s_manchester_siti_v_otkryityiy_futbol_-_eto_gibel
Максим Деменко
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