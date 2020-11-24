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Деменко о матче «Краснодар» — «Севилья»: «Похвалю «быков» — ребята старались»

23:24
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Экс-полузащитник «Краснодара» и сборной России Максим Деменко прокомментировал поражение своей бывшей команды в 4-м туре Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2).

— До конца надеялся, что будет ничья. Очень обидное поражение для «Краснодара». По игре «Севилья» смотрелась намного лучше и убедительнее. Но я бы похвалил и «Краснодар». Ребята старались, боролись до последней минуты и даже после пропущенного гола в самой концовке попытались свести матч вничью, — сказал Деменко в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Не считаю, что стычке Газинского и Кайо стоит придавать серьезное значение. Футбол — это всегда про эмоции. Тем более, в таком напряженном матче, — добавил он. (Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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