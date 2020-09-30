Деменко надеется, что «Краснодар» выйдет в группу Лиги чемпионов

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко хочет, чтобы его бывшая команда вышла в групповую стадию Лиги чемпионов. В первом матче квалификации «быки» обыграли ПАОК (1:0).

— Очень хочется, чтобы команда наконец попала в групповой этап, — цитируют «Известия» Деменко. — Но матч предстоит тяжелый. Хотя у ПАОКа не будет преимущества своего поля — пандемия заставила играть еврокубковые встречи без зрителей, поэтому у греков не будет такого преимущества, как шумная поддержка трибун. Но все равно «Краснодару» нельзя расслабляться ни на минуту. И желательно достаточно быстро забить гол на чужом поле, чтобы чувствовать себя уверенней.

Мусаев рискнул, выпустив против «Сочи» основной состав и не дав отдохнуть ключевым игрокам перед важной встречей Лиги чемпионов. С другой стороны, тут никогда не угадаешь, что лучше — практика по два матча в неделю или отдых. Иногда лучше быть в тонусе. Будем надеяться, данное решение пойдет на пользу команде.