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Деменко надеется, что «Краснодар» выйдет в группу Лиги чемпионов

06:37
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко хочет, чтобы его бывшая команда вышла в групповую стадию Лиги чемпионов. В первом матче квалификации «быки» обыграли ПАОК (1:0).

— Очень хочется, чтобы команда наконец попала в групповой этап, — цитируют «Известия» Деменко. — Но матч предстоит тяжелый. Хотя у ПАОКа не будет преимущества своего поля — пандемия заставила играть еврокубковые встречи без зрителей, поэтому у греков не будет такого преимущества, как шумная поддержка трибун. Но все равно «Краснодару» нельзя расслабляться ни на минуту. И желательно достаточно быстро забить гол на чужом поле, чтобы чувствовать себя уверенней.

Мусаев рискнул, выпустив против «Сочи» основной состав и не дав отдохнуть ключевым игрокам перед важной встречей Лиги чемпионов. С другой стороны, тут никогда не угадаешь, что лучше — практика по два матча в неделю или отдых. Иногда лучше быть в тонусе. Будем надеяться, данное решение пойдет на пользу команде.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1067130/aleksei-fomin/chas-bykov-smozhet-li-krasnodar-popast-v-gruppu-ligi-chempionov

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