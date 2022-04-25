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Сегодня, 18:15

Деменко дал прогноз на матч «Вильярреала» и «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменков назвал фаворита матча «Ливерпуль» — «Вильярреал», который состоится 27 апреля в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Здесь нужно отдать должное «Вильярреалу», но «Ливерпуль» все же немного больше фаворит. Но испанский клуб уже доказал свою дееспособность в этой Лиге чемпионов, что сегодня он может противостоять любой команде. То, что Эмери создал с командой, говорит о том, что тренер достучался до игроков, но без какой-то удачи, везения сложно пройти весь этот этап.

В любом случае, «Вильярреал» уже много чего достиг. Думаю, что останавливаться на этом никто не будет. «Ливерпулю» будет достаточно сложно, но эта команда тоже с именем, будет искать слабые стороны своего соперника. Здесь будет зависеть от фактора первого гола, потому что часто я вижу, особенно в Лиге чемпионов, если одна команда забивает, то другой приходится раскрываться, даже оборонительной команде. Те, кто забивают, на всплеске, у них больше эмоций, а тем, кто пропускает, тяжеловато. Хотя сейчас все же больше от исполнения футболистов будет зависеть, величайшего уровня игроки есть, поэтому очень интересно будет наблюдать», — заявил Деменко «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/25/17631866.shtml

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Максим Деменко
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
0
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