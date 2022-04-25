Деменко дал прогноз на матч «Вильярреала» и «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменков назвал фаворита матча «Ливерпуль» — «Вильярреал», который состоится 27 апреля в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Здесь нужно отдать должное «Вильярреалу», но «Ливерпуль» все же немного больше фаворит. Но испанский клуб уже доказал свою дееспособность в этой Лиге чемпионов, что сегодня он может противостоять любой команде. То, что Эмери создал с командой, говорит о том, что тренер достучался до игроков, но без какой-то удачи, везения сложно пройти весь этот этап.

В любом случае, «Вильярреал» уже много чего достиг. Думаю, что останавливаться на этом никто не будет. «Ливерпулю» будет достаточно сложно, но эта команда тоже с именем, будет искать слабые стороны своего соперника. Здесь будет зависеть от фактора первого гола, потому что часто я вижу, особенно в Лиге чемпионов, если одна команда забивает, то другой приходится раскрываться, даже оборонительной команде. Те, кто забивают, на всплеске, у них больше эмоций, а тем, кто пропускает, тяжеловато. Хотя сейчас все же больше от исполнения футболистов будет зависеть, величайшего уровня игроки есть, поэтому очень интересно будет наблюдать», — заявил Деменко «Газете.Ru».