Дембеле восстановился от травмы и готов сыграть против "МЮ"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отправился от травмы бедра и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", информирует официальный сайт сине-гранатовых. Встреча пройдет завтра, 10 апреля, начало – в 22.00 (мск), стадион "Олд Траффорд".

21 марта Дембеле получил разрыв мышц левого бедра после игры 1/8 финала ЛЧ с "Лионом" (5:1).

В текущем сезоне 21-летний француз принял участие в 35 матчах "Барселоны", забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.

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