Дембеле: «ПСЖ» был настроен пройти квалификацию и сыграть в плей-офф — именно этого мы добились»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» (4:1).

27-летний вингер оформил хет-трик, забив на 17-й, 35-й и 54-й минутах встречи.

«Мы провели отличную игру. Я был намного спокойнее перед воротами, играя под номером девять, и смог забить голы. «ПСЖ» был настроен на то, чтобы пройти квалификацию и сыграть в плей-офф. И именно этого мы добились своими выступлениями в последних двух играх», — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» набрал 13 очков, занял 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.