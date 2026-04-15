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15 апреля, 00:15

Дембеле признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0). 28-летний француз оформил дубль.

«Усман великолепно забил первый гол, сыграв ключевую роль в создании атаки, а затем оформил уверенный второй гол, когда «ПСЖ» сильно продвинулся вперед», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
14 апреля, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:2
ПСЖ
&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 14&nbsp;апреля 2026 года.«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча
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Усман Дембеле
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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