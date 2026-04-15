Дембеле признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0). 28-летний француз оформил дубль.

«Усман великолепно забил первый гол, сыграв ключевую роль в создании атаки, а затем оформил уверенный второй гол, когда «ПСЖ» сильно продвинулся вперед», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).