Дембеле обошел Зидана и Гризманна по голам в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле вошел в четверку лучших французских бомбардиров в плей-офф Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

29 апреля 27-летний форвард принес парижанам гостевую победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Этот гол стал для Дембеле девятым за карьеру в плей-офф турнира. По этому показателю он обошел Зинедина Зидана и Антуана Гризманна и вошел в четверку лучших бомбардиров плей-офф из Франции.

Теперь Дембеле опережают только Карим Бензема (34 гола), Килиан Мбаппе (24) и Тьерри Анри (12).