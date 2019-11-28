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Дембеле не выступит в этом году из-за травмы

28 ноября 2019, 15:32
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.

Как сообщает AS, у форварда надрыв бицепса бедра правой ноги, из-за которого он не сможет сыграть до января следующего года.

Барселона — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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