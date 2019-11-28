Дембеле не выступит в этом году из-за травмы
28 ноября 2019, 15:32
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.
Как сообщает AS, у форварда надрыв бицепса бедра правой ноги, из-за которого он не сможет сыграть до января следующего года.
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