Дембеле не выступит в этом году из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он покинул поле на 26 минуте встречи.

Как сообщает AS, у форварда надрыв бицепса бедра правой ноги, из-за которого он не сможет сыграть до января следующего года.

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