14:14 | Футбол — Лига чемпионов

Деле Алли: "Жаль, что "Тоттенхэм" не смог преодолеть последнее препятствие"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2).

– Пора задуматься над тем, что пошло не так. В то же время мы должны осознать, как далеко нам удалось пройти, – цитирует Алли пресс-служба клуба.

Я уверен, это еще не конец. Мы должны продолжать работать, совершенствоваться. Чувство разочарования, которое мы испытываем сейчас, необходимо использовать для движения вперед.

Это было удивительное путешествие, и я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мне жаль, что мы не смогли преодолеть последнее препятствие, но это был хороший урок. Нам нужно сохранить этот настрой и перенести его на следующий сезон.

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

 

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