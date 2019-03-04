Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе после травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (2:1), сообщает официальный Твиттер "шпор".
Алли отсутствовал с 20 января из-за повреждения. 22-летний англичанин сможет принять участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тоттенхэма".
TEAM NEWS:– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 марта 2019 г.
➡️ @HarryWinks (hip) & @ericdier (tonsillitis) - returned to training and travelled with the squad.
➡️ @dele_official (hamstring) - begun to integrate with first team training.
➡️ @vincentjanssen (ineligible) - unavailable. #COYS ⚪️ #UCL pic.twitter.com/ei8aoxdsB8
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