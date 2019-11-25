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Деле Алли: «Тоттенхэм» хочет обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

19:50
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Это еще одна отличная возможность двигаться вперед после хорошей победы в субботу (3:2 над «Вест Хэмом» — прим. «СЭ»), — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Важно сохранять динамику. Мы хотим завтра обеспечить себе выход из группы. Я хочу двигаться вперед и прогрессировать. Мне повезло работать с двумя великолепными тренерами, и я жду возможности научиться чему-то новому.

Матч «Тоттенхэм» — «Олимпиакос» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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