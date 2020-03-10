Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

— Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды надо проявить себя, чтобы изменить ход противостояния, — цитирует Алли официальный сайт УЕФА. — Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата.

Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты. Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя.

Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно надо продолжать биться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее.

Я был рассержен, когда уходил с поля на замену в первом матче. Спросите любого моего футбольного тренера, я никогда не любил садиться на лавку. Как игрок ты хочешь помогать команде, а в той встрече я сыграл не лучшим образом. Иногда разочарование и эмоции берут верх. Это говорит о том, что мне не все равно.