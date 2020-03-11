Деле Алли: «Если не прибавляешь, тебя наказывают»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после поражения от «Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что команда чувствует опустошение. По его словам, не все были на высоте.

— Чувствуем опустошение. Мы верили до матча, но не смогли показать ту игру, которую должны были, — цитирует пресс-служба УЕФА Алли. — Если не прибавляешь, тебя наказывают. Тяжело вылетать вот так. После первого пропущенного мяча не многое изменилось — мы должны были забивать дважды в любом случае. Мы предоставили сопернику слишком много шансов и были наказаны.

Мы должны были продемонстрировать зрелость и сражаться, но у нас не получилось. Нельзя приводить травмы в качестве оправдания. Но у нас неплохая команда. Это «Тоттенхэм». У нас есть молодые игроки, которые должны прибавить. Сегодня не все были на высоте.

Мы должны извиниться перед болельщиками. Они заслуживали большего. Знаем, что это был не лучший сезон для нас. Такие матчи заставляют спуститься с небес. У нас пропала уверенность. Мы находимся не в лучшей ситуации, но способны это изменить.