Дель Пьеро об игре Канте: «Через 20 минут после начала финала ЛЧ у меня началась судорога от его имени»

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал игру полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Примерно через 20 минут после начала матча у меня началась судорога от его имени. Канте всегда был рядом с соперником, один на один, все подчищал. Смотря на предыдущие игры «Челси» до финала, можно сказать, что игра Канте была решающей», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов. 30-летний француз впервые стал обладателем трофея. За девять лет хавбек прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.