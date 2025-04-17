Райс: «Микель Артета невероятен»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после победы над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил значимость главного тренера Микеля Артеты для канониров.

«Мы полностью доверяем нашему тренеру Микелю Артете. Он невероятен. Знали, что победим «Реал», — приводит слова Райса на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

В полуфинале «Арсенал» сыграет против «ПСЖ»: первый матч в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая. В другом полуфинале «Барселона» встретится с «Интером».