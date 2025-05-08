Футбол
8 мая, 01:10

Райс: «За два матча «Арсенал» мог забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нет сил. Было же такое доминирующее начало: если реализовать один из таких моментов в первые 15-20 минут, ход игры перевернулся бы с ног на голову. Вот такие вот мелочи футбола! Казалось, что так случиться не должно было. Мы отдали этому турниру абсолютно все. За два матча мы могли забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером», который в полуфинале прошел «Барселону». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
Источник: Официальный сайт УЕФА
