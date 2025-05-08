Райс: «За два матча «Арсенал» мог забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нет сил. Было же такое доминирующее начало: если реализовать один из таких моментов в первые 15-20 минут, ход игры перевернулся бы с ног на голову. Вот такие вот мелочи футбола! Казалось, что так случиться не должно было. Мы отдали этому турниру абсолютно все. За два матча мы могли забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером», который в полуфинале прошел «Барселону». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.