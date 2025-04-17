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Сегодня, 01:14

Райс: «У «Арсенала» есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Деклан Райс (справа).
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Особенный вечер для нашего клуба, исторический. У нас есть четкая цель: мы хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир.

Перед сегодняшним матчем многие говорили о возможном камбэке «Реала». Они много раз спасались в этом турнире. Но мы в себе не сомневались и подошли к этой игре с уверенностью. Знали, что придется терпеть, но мы победим. Мы представляли эту победу и добились ее», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны
Источник: Официальный сайт УЕФА
Деклан Райс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
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