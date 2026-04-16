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Райс: «Выход в полуфинал дважды кряду — потрясающее достижение для «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в полуфинал.

«Я в восторге. Это было действительно тяжелое испытание для «Арсенала» в двух матчах. Выход в полуфинал дважды кряду — потрясающее достижение для нашей команды, и теперь мы хотим сделать еще один шаг и попасть в финал. В этом году мы уже играли с «Атлетико», и это был очень хороший матч. С нетерпением ждем следующего поединка», — цитирует официальный сайт УЕФА Райса.

«Арсенал» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Атлетико».

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
0:0
Спортинг
Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют выход в&nbsp;полуфинал Лиги чемпионов.Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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