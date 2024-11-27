Дьекереш ответил на троллинг Габриэля во время празднования гола в ворота «Спортинга»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал празднование гола защитником «Арсенала» Габриэлем гола в ворота лиссабонской команды в Лиге чемпионов.

В конце первого тайма бразилец сделал счет 3:0 и во время празднования сложил руки в замок и закрыл глаза, спародировав таким образом празднование Дьекереша, который закрывает таким образом рот.

«Празднование Габриэля? Он может украсть его, если не может придумать свое! Я не знал, что он сделал так (приложил руки к глазам, а не ко рту), но забавно, что ему нравится мое празднование», — приводит Viaplay Fotboll слова Дьекереша.

Фото Reuters

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.