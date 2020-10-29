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Де Йонгу не доставило проблем сыграть в обороне «Барселоны»

06:35
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча против «Ювентуса» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что ему больше нравится играть в середине поля. Голландцу в этой встрече пришлось сыграть в обороне.

— Думаю, мы показали отличную игру, особенно во втором тайме, когда владели мячом и хорошо его двигали, — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга. — Педри очень талантлив, это важнее возраста. Я уже играл в обороне в юности, в полузащите мне нравится больше, но я готов сыграть там, где нужно команде. Мне все понравилось.

Ювентус — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029394--juventus-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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