Де Йонгу не доставило проблем сыграть в обороне «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча против «Ювентуса» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что ему больше нравится играть в середине поля. Голландцу в этой встрече пришлось сыграть в обороне.

— Думаю, мы показали отличную игру, особенно во втором тайме, когда владели мячом и хорошо его двигали, — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга. — Педри очень талантлив, это важнее возраста. Я уже играл в обороне в юности, в полузащите мне нравится больше, но я готов сыграть там, где нужно команде. Мне все понравилось.