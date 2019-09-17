Де Йонг рассказал, чем «Аякс» похож на «Барселону»

Новичок «Барселоны», полузащитник Френки де Йонг перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» выразил мнение, что у его бывшего клуба «Аякса» и каталонской команды схожая футбольная философия, сообщает официальный сайт УЕФА.

— В целом у «Барселоны» и моего бывшего клуба «Аякса» схожая футбольная философия и понимание игры, — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА. — Конечно, язык другой, но различия не так велики. Чему я научился с переходом в «Барселону»? Выучил много слов на испанском! Трудно сказать, что еще я узнал. За три недели невозможно научиться пушечным ударам в «девятку»!

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