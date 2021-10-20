Де Врей сравнил победу над «Шерифом» с победой в финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Шерифом» (3:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Для нас это — принципиально важная победа, будто бы в финале. Мы почувствовали азарт победы, и я рад, что мы ее добились», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Врея.

«Интер» занимает третье место в группе D с 4 очками в 3 матчах, «Шериф» возглавляет группу с 6 очками в 3 играх. Победа над командой из Тирасполя стала для итальянского клуба первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.