Де Врей сравнил победу над «Шерифом» с победой в финале Лиги чемпионов
Защитник «Интера» де Врей сравнил победу над «Шерифом» с победой в финале Лиги чемпионов
07:15
Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу над «Шерифом» (3:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Для нас это — принципиально важная победа, будто бы в финале. Мы почувствовали азарт победы, и я рад, что мы ее добились», — приводит официальный сайт УЕФА слова де Врея.
«Интер» занимает третье место в группе D с 4 очками в 3 матчах, «Шериф» возглавляет группу с 6 очками в 3 играх. Победа над командой из Тирасполя стала для итальянского клуба первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/
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