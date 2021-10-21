«Было важно одержать победу». Де Шильо — о матче с «Зенитом»
01:26
Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал итог матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).
«В среду у меня день рождения, и я не мог желать лучшего, чтобы отпраздновать его. Было важно одержать победу для команды. Эти три очка для нас важны, хоть они и не гарантируют выход в 1/8 финала», — сказал Де Шильо.
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