Мартен де Рон: «Думаю, что за матчем «Барселона» — «Аталанта» было приятно наблюдать»

Полузащитник и капитан «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал игру команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:2).

«Аталанта» хотела оказать давление на «Барселону», потому мы оставили мяч их защитникам, а затем попытались жестко прессинговать. Мне приходилось повсюду следовать за Педри. Он хорош, никогда не упускает возможности контролировать мяч. Пришлось держаться к нему очень близко, чтобы усложнить его жизнь. Думаю, что за этим матчем было приятно наблюдать», — цитирует Де Рона пресс-служба УЕФА.

«Аталанта» набрала 15 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице и вышла в стыковой раунд Лиги чемпионов. Жеребьевка стыков состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.