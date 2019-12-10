Де Лигт, Рэмси и Дуглас Коста пропустят матч с «Байером»
17:31
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча пройдет 11 декабря в Германии и начнется в 23:00 мск.
В заявку не попали Маттейс де Лигт, Аарон Рэмси, Родриго Бентанкур и Дуглас Коста.
Вратари: Войчех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.
Защитники: Маттиа де Шильо, Алекс Сандру, Данилу, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал, Паоло Гоцци.
Полузащитники: Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Симное Мураторе, Маноло Портанова.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернандески.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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