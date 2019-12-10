Де Лигт, Рэмси и Дуглас Коста пропустят матч с «Байером»

Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча пройдет 11 декабря в Германии и начнется в 23:00 мск.

В заявку не попали Маттейс де Лигт, Аарон Рэмси, Родриго Бентанкур и Дуглас Коста.

Вратари: Войчех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.

Защитники: Маттиа де Шильо, Алекс Сандру, Данилу, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал, Паоло Гоцци.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Симное Мураторе, Маноло Портанова.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернандески.