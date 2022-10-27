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Сегодня, 00:24

Де Лигт признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Маттейс де Лигт.
Фото Global Look Press

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). После игры ему вручили памятный приз.

«Он впечатляюще отыграл, продемонстрировав всю свою физическую мощь в единоборствах, в результате чего Левандовски и был малозаметен. Он внес свой вклад в то, что его команда не только не пропустила, но и не позволила «Барсе» ни разу попасть в створ ворот», — отметил представитель группы технических наблюдателей УЕФА.

25-летний голландец отыграл всю встречу и помог своей команде не пропустить.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
Маттейс де Лигт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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