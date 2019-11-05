Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт пропустит матч Лиги чемпионов против «Локомотива» из-за травмы, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

#Juventus: #DeLigt nel Derby ha riportato una leggera distorsione alla caviglia sinistra e non partir? per Mosca ??#FCLMJuve @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 5, 2019

Сообщается, что футболист получил растяжение лодыжки в матче чемпионата Италии с «Торино» (1:0). В связи с этим он останется в Турине и не полетит в Москву. Голландец забил единственный мяч в туринском дерби.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.