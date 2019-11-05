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Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

15:17
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт пропустит матч Лиги чемпионов против «Локомотива» из-за травмы, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что футболист получил растяжение лодыжки в матче чемпионата Италии с «Торино» (1:0). В связи с этим он останется в Турине и не полетит в Москву. Голландец забил единственный мяч в туринском дерби.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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