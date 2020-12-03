Де Хеа вышел на первое место по матчам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3) вышел на первое место по количеству матчей за клуб в еврокубках.

Для него это 58-я встреча. 30-летний испанец обошел голландца Эдвина ван дер Сара, у которого 57 матчей.

Третьим идет Петер Шмейхель с 43 играми.

У де Хеа из 58 игр 46 — в Лиге чемпионов. 11 матчей он провел в Лиге Европы, и еще один — в Суперкубке УЕФА.