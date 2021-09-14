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Де Дзерби выразил уважение «Шерифу» перед матчем Лиги чемпионов

18:17
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шерифа».

«Думаю, игра зависит не от тренера, а от игроков, — цитирует специалиста Tribuna.com 14 сентября. — У «Шерифа» много скоростных футболистов, они любят играть в высоком ритме. Мы очень уважаем эту команду, они квалифицировались в группу ЛЧ, как и мы.

Я не смотрю, фавориты ли на бумаге «Интер» и «Реал». «Шахтер» может проиграть всем этим командам, но я верю, что может и победить их. Мы должны думать о себе. Мы знаем, как готовиться к этим матчам, знаем наше оружие, чтобы сыграть хорошо против «Шерифа».

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени. Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ранее ответил на слова бывшего форварда «Ливерпуля» Дирка Кайта, который заявил, что его команде нечего делать в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101199592-roberto-de-dzerbi-shaxter-mozhet-proigrat-vsem-v-gruppe-no-veryu-chto-.html

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Евгений Петров все материалы автора

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