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Де Дзерби считает, что «Шахтер» пока не готов соперничать с «Интером» и «Реалом»

23:34
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

«Степаненко сам попросил замену, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Перед матчем он чувствовал себя не лучшим образом, и в перерыве попросил замену.

Нужно различать разные уровни — чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Дома мы играем очень хорошо, а здесь у нас только одно очко. Видимо, мы пока не готовы соперничать с такими командами, как «Интер» и «Реал».

Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. «Шахтер» потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры