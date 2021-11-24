Де Дзерби считает, что «Шахтер» пока не готов соперничать с «Интером» и «Реалом»
23:34
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче Лиги чемпионов.
«Степаненко сам попросил замену, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Перед матчем он чувствовал себя не лучшим образом, и в перерыве попросил замену.
Нужно различать разные уровни — чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Дома мы играем очень хорошо, а здесь у нас только одно очко. Видимо, мы пока не готовы соперничать с такими командами, как «Интер» и «Реал».
Дубль в составе победителей сделал Эдин Джеко. «Шахтер» потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках.
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