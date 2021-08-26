Де Дзерби после выхода в группу Лиги чемпионов думает лишь о матче с «Минаем»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча с «Монако» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов отметил работу всего своего тренерского штаба.

«Пять лет назад я был тренером в третьем дивизионе Италии. Всего, что есть сегодня у меня и моего штаба, мы добивались большим трудом. Поэтому я не могу просить ту или другую команду. Все наши мысли сейчас — о матче с «Минаем», который предстоит в воскресенье. Может быть, будут играть другие футболисты, которые сегодня не играли. Мы начинаем думать о следующем шаге, о «Минае», — цитирует пресс-служба клуба Де Дзерби.