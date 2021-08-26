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Де Дзерби после выхода в группу Лиги чемпионов думает лишь о матче с «Минаем»

04:53

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча с «Монако» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов отметил работу всего своего тренерского штаба.

«Пять лет назад я был тренером в третьем дивизионе Италии. Всего, что есть сегодня у меня и моего штаба, мы добивались большим трудом. Поэтому я не могу просить ту или другую команду. Все наши мысли сейчас — о матче с «Минаем», который предстоит в воскресенье. Может быть, будут играть другие футболисты, которые сегодня не играли. Мы начинаем думать о следующем шаге, о «Минае», — цитирует пресс-служба клуба Де Дзерби.

Шахтер Д — Монако

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/26_news/26_roberto-de-zerbi/

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Евгений Козинов все материалы автора

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