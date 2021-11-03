Де Дзерби: «Недавно «Шахтер» играл в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас всего 1 очко после четырех матчей»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями относительно игры команды в Лиге чемпионов.
«Не так давно «Шахтера» выступал в полуфинале Лиги Европы, а теперь у нас всего 1 очко и 0 забитых после четырех матчей в группе Лиги чемпионов, — сказал тренер в интервью Youtube-каналу Бомбардир. — Конечно, в матче с «Шерифом» мы допустили ошибку. Несмотря на то, что мы проиграли у нас было много шансов для победы».
Также тренер рассказал о главной цели команды в этом году.
«Со мной команда играет всего три месяца, в команде много молодых футболистов и мы видим их прогресс. Я считаю, что через 2-3 года можно будет подводить итоги. В этом году мы намерены стать чемпионами. Победа в чемпионате сможет поднять уровень и уверенность нашей молодежи», — добавил Де Дзерби.
Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет 3 ноября в 20:45 по московскому времени.
Мадридская команда занимает второе место в группе D, набрав 6 очков в трех матчах. Донецкий клуб находится на последнем месте с одним очком в трех играх.
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