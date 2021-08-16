Де Дзерби не видит фаворита в противостоянии «Шахтера» и «Монако»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с «Монако» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Конечно, предстоит сложный матч, - цитирует специалиста официальный сайт клуба 16 августа. - Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и «Монако», и «Шахтеру», потому что обе команды сильны. У нас есть наша философия игры, но мы должны понимать, что у нас будет два очень сложных поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли этого добиться.

Конечно, стандарты – это весьма опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть крайне внимательно, потому что «Монако» – очень сильная команда. Как и «Шахтер». Оба матча нужно провести очень и очень внимательно, потому что квалификация сложна. Но мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно».

Матч «Монако» - «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.