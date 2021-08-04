Де Дзерби доволен игрой «Шахтера» в матче с «Генком»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Впереди матчи, в которых мы должны побеждать. Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Патрик вышли на замену.

Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч. Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих.

Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом я доволен тем, как мы провели матч».

Ответный матч состоится 10 августа.