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Де Дзерби доволен игрой «Шахтера» в матче с «Генком»

01:05
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Генком» (2:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Впереди матчи, в которых мы должны побеждать. Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Патрик вышли на замену.

Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч. Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих.

Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом я доволен тем, как мы провели матч».

Ответный матч состоится 10 августа.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1099800580-roberto-de-dzerbi-esli-xotim-projti-dalshe-to-dolzhny-igrat-moshhno-vs.html

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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